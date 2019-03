Elezioni amministrative, 177 i comuni al voto in Campania

Tutto ancora da disegnare il quadro di alleanze e candidati, a partire dal Movimento 5 Stelle che potrebbe non riproporre Ciampi come candidato sindaco. Nulla di definito anche per Partito democratico, per Forza Italia e per la Lega, mentre dovrebbero ritentare la candidatura civica Luca Cipriano, che con la sua lista "Mai più" l'anno scorso ha sfiorato il 12%, e Dino Prezioso, ex direttore dell'azienda di trasporti Air, la cui candidatura nel 2018 ottenne l'appoggio di Fratelli d'Italia. Oltre ad Avellino, nella provincia irpina sono 2 i comuni sopra i 15mila abitanti nei quali si vota, Ariano Irpino e Montoro. E' Napoli, con 8 comuni, la provincia con il maggior numero di comuni al voto che superano i 15mila: Arzano, Bacoli, Casavatore, Casoria, Grumo Nevano, Nola, Sant'Anastasia e Sant'Antonio Abate. Sono 4 in provincia di Caserta i comuni sopra i 15mila abitanti sui 34 nei quali si sceglierà il nuovo sindaco, Aversa, Capua, Casal di Principe e Castel Volturno, mentre sono 6 in provincia di Salerno: Baronissi, Capaccio Paestum, Nocera Superiore, Pagani, Sarno e Scafati. Nessuno dei 27 comuni chiamati al voto in provincia di Benevento supera i 15mila abitanti. E' Ciorlano, in provincia di Caserta, il più piccolo comune al voto in Campania: appena 430 abitanti.