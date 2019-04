Europee. Ecco la lista del Pd della Circoscrizione Sud: Roberti capolista, Anna Petrone unica salernitana candidata

Pronta la lista del Partito democratico per la circoscrizione meridionale (che raggruppa le regioni Campania, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Molise) per le Europee del 26 maggio. Sono stati definiti i diciotto candidati del Pd. Capolista, così come annunciato da Nicola Zingaretti, sarà l'ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, attuale assessore regionale alla sicurezza della giunta De Luca. Segue Pina Picierno, renziana, eurodeputata uscente. Così come Andrea Cozzolino che tenta di restare a Bruxelles. Tra i campani confermato Giosi Ferrandino, uscente e già sindaco di Ischia. E' subentrato al Parlamento Europeo a Gianni Pittella, eletto in Senato. Stessa conferma per Nicola Caputo, casertano e sostenuto dalla pattuglia deluchiana. Unica salernitana, così come annunciato nei giorni scorsi, è Anna Petrone, già consigliere regionale del Partito democratico. C'è anche Massimo Paolucci, uscente, transitato in Mdp all'epoca della scissione con Matteo Renzi.

Ecco la lista dei 18

Roberti Franco, Picierno Giuseppina, Cozzolino Andrea, Gentile Elena, Ferrandino Giosi, Ballo Gerrarda, Brienza Nicola, Cerroni Caterina, Caputo Nicola, Nocera Lucia, Iacucci Franco, Marra Anna, Paolucci Massimo. Keichoud Leila, Piccirilli Eduardo, Petrone Anna, Stomeo Ivan, Verdoliva Mariella

Soddisfatto della candidatura l'Europarlamentare uscente Andrea Cozzolino

Oggi ho firmato la mia candidatura alle elezioni europee per dare forza al progetto del Partito Democratico, che ringrazio per la rinnovata fiducia, e continuità al mio lavoro svolto finora. Correrò per dare voce ai tanti territori che hanno subito, in un momento di crisi, quella politica di austerità più vicina ai conti che alle persone. In questa campagna elettorale ci metterò tutto l’impegno di chi vuole ridare voce alle aree più in difficoltà e che, per crescere, hanno bisogno delle risorse e dei progetti europei - e non certo di sovranismi più attenti a disgregare anziché a unire. C’è ancora molto da fare. Dobbiamo far sì che gli sforzi profusi nell’ultimo quinquennio per superare il decennio di austerità si concretizzino in un’Europa le cui realtà territoriali devono capitalizzare il grande risultato ottenuto con il varo della nuova programmazione 2021-2017. Io ci sono, con il PD, perché un altro Sud in un’altra Europa è possibile. Così l’eurodeputato Andrea Cozzolino dopo la firma della candidatura che lo vedrà concorrere alle Europee all’interno della lista PD nella Circoscrizione meridionale.