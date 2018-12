Sarno. Episcopio: la scuola fa "asso-piglia-tutto" e ospita materne, primarie e medie

Un risultato molto importante per l'istituto comprensivo di Episcopio a Sarno: ieri sono state inaugurate le nuove aule che ospiterà la Scuola Materna, quella Primaria di I Grado e la Secondaria di I Grado. Insieme alla preside Lina Cuccurullo, presenti anche la senatrice Luisa Angrisani del MoVimento 5 Stelle, il deputato Piero De Luca, il presidente della Provincia Michele Strianese, il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, l'assessore al ramo Vincenzo Salerno (insieme ad altri colleghi della maggioranza e della giunta locale) e il personale docente, insieme ai collaboratori scolastici. Assente giustificata per la votazione della manovra finanziaria al Parlamento, la deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani, ex preside del plesso in questione che ha fatto pervenire una nota di commento e saluti. La preside Cuccurullo ha ringraziato tutti i presenti e ha sottolineato “l'importanza del lavoro di squadra per la scuola che deve essere un punto di confronto e di crescita per i ragazzi”- “La scuola è il nostro futuro, è la casa dei nostri figli e dobbiamo custodirla e trattarla come facciamo con le nostre di case – ha detto la Senatrice Angrisani - Rivolgo un appello anche agli alunni di tutte le scuole, di ogni ordine e grado: mi raccomando ricordate che dietro ogni mura delle vostre scuole c'è uno Stato che compie tanti sacrifici per la loro realizzazione e il mantenimento, sono sacrifici anche dei vostri genitori, dunque abbiatene cura e rispetto, sempre”. “La scuola deve essere sempre più aperta alla gente e riuscire a far crescere i ragazzi con valori sani e nei principi di inclusione e solidarietà. Noi dobbiamo lavorare come istituzioni per garantire supporto in termini di sicurezza e manutenzione” ha detto invece il deputato De Luca. ”Inaugurare i nuovi spazi di una scuola è un momento di festa per la comunità di Episcopio – ha affermato il Sindaco Giuseppe Canfora - e credo che sia un momento importante soprattutto per gli alunni e le insegnanti. Penso che in nessuna altra città ci sia un istituto come questo che permette di seguire i bimbi dalla materna e fino alla scuola media". Soddisfatto anche l'assessore Vincenzo Salerno: “Abbiamo fatto i lavori nei tempi stabiliti: se è vero che doveva esser pronta per settembre, noi puntiamo su una scuola sicura rispetto ad una pronta in tempi record. Il ringraziamento va al personale scolastico che ha fatto più del dovuto”. Sono felice che si sia raggiunto questo risultato, nonostante qualche ritardo nei lavori: la nostra priorità resta sempre quella di garantire dei locali idonei ai ragazzi, senza ledere il loro diritto allo studio – ha fatto sapere da Roma l'on. Villani - In questi mesi il mio lavoro in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione per tutelare le scuole italiane, procede a tamburo battente. Massimo è il mio impegno sul territorio anche per garantire fondi, supporto per la manutenzione degli istituti scolastici: nella provincia di Salerno vi è una situazione simile a quella post terremoto con dei dati drammatici, a causa di scuole realizzate in strutture risalenti agli anni 30 e fino agli anni 70 che quindi hanno bisogno di adeguamenti continui. Per fortuna a Sarno, nello specifico nella mia ex scuola, nel plesso di Episcopio molto è stato fatto per garantire un edificio vivibile e sicuro ai nostri ragazzi. Ma tanto, nell'Agro Sarnese Nocerino, e più in generale in Campania, c'è ancora da fare”. Presenti tutti i bambini che si sono anche esibiti in canti e performance musicali in un grande momento di festa e soddisfazione per tutti.