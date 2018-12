Salerno. Strianese annuncia fondi anche in Provincia: "Oltre 3milioni di euro per le scuole"

Oltre tre milioni di euro finanziati dalla Regione Campania per gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici della Provincia di Salerno. Palazzo Santa Lucia ha destinato le risorse agli enti locali, con contributi straordinari destinati agli interventi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici, come stabilito dal decreto 1539 del 10 dicembre 2018 dalla Giunta Regionale della Campania che accoglie 45 dei 63 progetti di fattibilità tecnica ed economica di messa a norma antincendio approvati dalla Provincia di Salerno, su proposta del Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica, diretto da Angelo Michele Lizio, con decreto del Presidente Strianese, n 151 del 30 novembre scorso, ai fini della candidatura all’Avviso pubblico della Regione Campania. “Abbiamo deciso di partecipare all’avviso pubblico della Regione Campania e ancora una volta la Regione ci sostiene. Vengono finanziati ben 45 progetti di fattibilità tecnica ed economica di messa a norma antincendio su 63 complessivamente presentati dalla Provincia di Salerno, per un totale di € 3.137.337,43 che ricadono sul nostro territorio – ha dichiarato il presidente della Provincia, Michele Strianese - La nostra attività di programmazione è stata premiata. Fra le Province Campane abbiamo candidato il maggior numero di interventi e quindi è rilevante il riconoscimento”