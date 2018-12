Sarno. Ferrentino: "Via al restyling della pubblica illuminazione in via Livenza"

Continua senza sosta l'attività dell'assessorato alla manutenzione ed il vicesindaco di Sarno Gaetano Ferrentino. Infatti, nei giorni scorsi si è andato avanti con il restyling della pubblica illuminazione in via Livenza. “Si cerca di fare il possibile per migliorare le strutture della nostra città investendo su quelli che sono fondi pubblici messi a disposizione sia dal nostro comune che anche da enti sovracomunali” dichiara Ferrentino. Un ottimo modo per salvaguardare la salute delle strade cittadine e anche per garantire la sicurezza. Il restyling dell'impianto di pubblica illuminazione in quel territorio era stato chiesto a gran voce in più occasioni, dai cittadini della zona che avevano lamentato alcuni malfunzionamenti. E anche in altre aree della Città vi era la necessità di puntare su un restyling della pubblica illuminazione e a breve quindi potrebbero esserci interventi anche in altre aree. Intanto, chiesto a gran voce, tra le altre cose anche il restyling di alcune strade cittadine. In questo caso, dalla Regione Campania, nel corso delle ultime settimane sono arrivati i fondi a pioggia che potrebbero servire per cambiare finalmente il volto delle vie del Comune di Sarno, ma anche di altre città dell'Agro Sarnese Nocerino.