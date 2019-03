Elezioni Pd. Dal fiume Sarno al caso helios, Bonavitacola a Scafati

Il compito della politica è quello di cambiare ciò che non va, migliorare le condizioni di vita dei cittadini e dei territori. Affrontando situazioni complesse, problemi antichi e nuovi, scontrandosi con interessi e poteri che spesso pensano solo al profitto. In questi anni - e prima di noi in tanti - abbiamo provato proprio a fare questo. Dalla vicenda "Helios", dove sin dal 2016 abbiamo prodotto le prime denunce politiche e le prime interrogazioni consiliari. Alla vicenda fiume Sarno, dove il tema idraulico e quello ambientale sono e devono essere le priorità per chiunque si occupi della cosa pubblica. Su queste vicende occorre tenere lontane la polemica e la propaganda politica, e provare assieme a risolvere le questioni, passo dopo passo. La filiera istituzionale in quest'ottica è un elemento fondamentale di azione, anche a prescindere dai rispettivi colori politici. Per questo venerdì alle 16.30, presso la nostra sezione, faremo un punto assieme a Fulvio Bonavitacola, vice presidente con delega all'ambiente della Giunta regionale della Campania: per illustrare ai cittadini cosa sta facendo la Regione Campania e quali le prospettive sulle quali continuare a lavorare.