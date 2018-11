Doveva essere in comunità, scoperta

Nello scorso mese di aprile si era allontanata da una comunità di accoglienza in Puglia dove era sottoposta a una misura cautelare per l'accusa di furto: ieri una giovane romena è stata fermata dai Carabinieri sulla strada statale 658 Potenza-Melfi, nei pressi di Pietragalla (Potenza), mentre era a bordo di un'automobile con due connazionali ed è stata in seguito trasferita in un'altra comunità educativa dove è stata ripristinata la stessa misura cautelare.