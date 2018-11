Presentazione del bilancio di missione 2017 de “la nostra famiglia” di Cava

A Cava de’ Tirreni il 24 novembre La Nostra Famiglia presenta il Bilancio di Missione, il racconto di un altro anno dalla parte dei bambini.

Sabato 24 novembre 2018 alle 10.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni, La Nostra Famiglia presenta il Bilancio di Missione 2017, che illustra le attività di cura e riabilitazione, ricerca e formazione dalla parte dei bambini con disabilità e delle loro famiglie.

Partecipano il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, Bice Della Piana, Docente Università degli Studi di Salerno, Raffaelina Trapanese, Dirigente Scolastico III Circolo Didattico Cava de’ Tirreni e, per La Nostra Famiglia, la Presidente Luisa Minoli, il Direttore Generale Regionale Puglia-Campania Maria Grazia Bacco, il Responsabile Medico della sede di Cava de’ Tirreni Salvatore D’Arienzo e il Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi Giovanni Barbesino.

Modera l’incontro il giornalista Nunzio Siani.

Verranno presentate le attività dell’Associazione, con particolare riguardo ai dati del Centro di Cava: qui nel 2017 sono state effettuate circa 23.500 prestazioni ambulatoriali a beneficio di 250 utenti e circa 11.500 presenze annue per i 67 utenti diurni, cioè bambini e ragazzi che frequentano il Centro di riabilitazione dalle 9.00 alle 15.00 tutti i giorni.

Con l’occasione verrà illustrata la campagna di raccolta fondi per l’allestimento e l’arredamento dei nuovi spazi per la riabilitazione. Infatti, dopo più di 40 anni di attività, l’Associazione affiancherà alla costruzione già esistente Villa Ricciardi una nuova struttura, quattro piani dove verranno trasferite tutte le attività riabilitative ambulatoriali.

Ma, al di là dei numeri, si parlerà di bellezza e di bontà: “sono due concetti che assumono un significato ancor più pregnante quando si tratta, come in questo caso, di un servizio che viene anche definito come un bene relazionale”, spiega la professoressa Della Piana.

Il nostro fondatore, il beato Luigi Monza, diceva che “a volte ci sentiamo tanto deboli di fronte a tanto bene”, le fa eco la Presidente Minoli: “ecco, a tutti coloro che con la loro amicizia ci sostengono e accompagnano in questa sfida va il nostro ringraziamento”.