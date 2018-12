Lavoro: Istat, retribuzioni orarie più alte al nord, male Salerno e il sud Italia

La regione che ha presentato la retribuzione oraria mediana piu' elevata nel 2016 e' stata la Lombardia con 12,02 euro, seguita da Trentino Alto Adige (11,96), Piemonte (11,80) e Veneto (11,52 euro). Per contro, nel 2016 le retribuzioni orarie meno elevate sono state rilevate nel Mezzogiorno, soprattutto in Calabria (10.01 euro), Puglia (10,10 euro) e Campania (10,10 euro). Lo ha reso noto l'Istat, nel report sui differenziali retributivi nel settore privato. Le regioni che hanno presentato l'aumento piu' significativo della retribuzione oraria mediana nel 2016 rispetto al 2014 sono state il Trentino Alto Adige (+2,1%), l'Abruzzo (+2.3%), la Puglia (+2,3%) e la Basilicata (+3,3%), a fronte di un aumento totale dell'1,4% su scala nazionale; sotto il valore nazionale si sono invece posizionate Lazio (+0,8%), Campania (+0,8%) e Valle d'Aosta (+1,0%). La retribuzione oraria mediana e' risultata piu' alta nelle province del Nord e tende a decrescere mano a mano che si scende lungo la Penisola. Le province di Varese, Genova, Trieste, Torino, Modena, Monza e della Brianza, Bologna, Reggio nell'Emilia, Lecco, Milano, Bolzano hanno presentato, nel 2016, le retribuzioni mediane piu' alte, superiori o uguali a 12 euro; all'opposto, le province di Ragusa, Benevento, Lecce, Salerno, Cosenza, Vibo Valentia, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Caserta hanno registrato le retribuzioni orarie piu' basse nel 2016, inferiori o uguali a 10 euro. In particolare, le province di Salerno e Isernia hanno mostrato una diminuzione del 9,5%; a seguire, le province di Benevento (-8,7%), Nuoro (-5,6%), Trapani e Barletta-Andria-Trani (-5,3%), che hanno presentato la diminuzione piu' significativa della variabilita' nelle retribuzioni orarie nel 2016 rispetto al 2014. Fra le province in controtendenza (solo 5 su 107), dove l'Istat ha rilevato un aumento di variabilita' nello stesso arco temporale, ci sono Sondrio (+4,8%), Campobasso e Cagliari (+4,5%), Vicenza (+4,2%) e Mantova (+4,0%).