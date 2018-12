Bracigliano. Il Gal Terra è Vita entra in Confindustria Salerno

BRACIGLIANO - Il GAL Terra è Vita si associa a Confindustria Salerno. “Siamo convinti che l’aggregazione, la condivisione delle esperienze e la capacità di fare sistema siano importantissime per lo sviluppo del nostro territorio. Con l’ingresso in Confindustria intendiamo cogliere tutte le opportunità di crescita che vengono offerte da un’associazione storicamente dalla parte dell’Italia che produce. Inoltre la nostra presenza in Confindustria testimonia l’impegno del GAL affinché le aree rurali siano sempre più sinergiche e non marginali nei processi di crescita della provincia di Salerno e della Campania in generale”.

Così Franco Gioia, presidente del GAL Terra è Vita, ha commentato l’accettazione della domanda di iscrizione del GAL all’Associazione degli Industriali salernitani.

Il GAL (Gruppo di azione locale) Irno-Cavese “Terra è Vita” nasce nell’agosto 2016 e ne fanno parte i comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri sul mare. La popolazione del GAL “Terra è Vita”, è pari a 142.127 abitanti, si tratta del più grande in provincia di Salerno.