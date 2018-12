Vivi la vigilia di Natale a San Marzano sul Sarno, tra jazz e rap natalizio

San Marzano sul Sarno - Vivi la Vigilia di Natale, a San Marzano sul Sarno si festeggia in piazza e per le strade tra il Jazz natalizio, al rap , al suono della musica bandistica, grande tradizione marzanese, con spazio all'animazione per bambini. È l'identità territoriale, il tema che lega le iniziative organizzate per l'edizione Vivi Natale 2018. Gruppi, associazioni ed artisti locali per dare vita ad una rassegna che sa di tradizione, musica emergente e i suoni del Natale che uniscono la Comunità. L'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Cosimo Annunziata ha inteso dare spazio e valorizzare i talenti del territorio e festeggiare all'insegna della solidarietà e iniziative del territorio. E così come per la Scassaria che tanta partecipazione ha offerto anche la Vigilia di Natale vedrà insieme i cittadini e i visitatori dal mattino fino alla serata tra animazione, giochi e musica. Lunedì 24 si parte dalle 10 in Piazza Umberto I con l'animazione per bambini a cura di Good Animation. Dalle 10.30 tour musicale a cura della band Amici di San Marzano in Piazza Umberto I, Piazza Guerritore e Via Turati. Dalla stessa ora, in Via Piave, live show dei The Peppolatteexperience. Alle 11 in Via Veneto c'è lo Jazz natalizio a cura dal duo Beatrice Valente. E alle 12 in Via Piave c'è il mini show di Ghepo. VIVI NATALE II EDIZIONE è un evento cofinanziato dal POC Campania 2014-2020 - Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” - Assessorato al turismo della Regione Campania- seguici su facebook ViviNatale- San Marzano Sul Sarno