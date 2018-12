Partiranno il 5 gennaio i saldi invernali in Campania, Caserta compresa. La decisione è arrivata in queste ore. Si tratta della data ufficiale stabilita per tutta Italia, ad eccezione della regione Basilicata.

In Campania, il periodo degli sconti durerà fino al 2 aprile. E si prevede già l’assalto ai poli commerciali casertani dell’Outlet e del Campania.