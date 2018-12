Manovra bilancio Campania, ecco i numeri

Sono i 28 milioni previsti per far fronte al ripiano delle perdite della Sma Campania l'investimento più forte previsto nella Legge di Stabilità regionale approvata oggi. Tra gli altri provvedimenti del bilancio regionale ci sono 500.000 euro l'anno fino al 2021 per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Tre milioni di euro sono destinati anche per concorrere alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali della Regione. Un investimento previsto anche per 2020 e 2021.

La Regione istituisce anche il "Fondo asili nido aziendali" con 150.000 euro per sostenere la realizzazione di ludoteche o asili nido a favore dei figli dei lavoratori. A margine dell'approvazione dure polemiche tra maggioranza e M5s: De Luca attacca Di Maio, i Cinquestelle gli danno dello 'squadrista' e lo accusano di soffocare il dibattito in aula.