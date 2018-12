San Marzano sul Sarno. Giochi, animazioni e musica in attesa del nuovo anno

A San Marzano sul Sarno si attende il nuovo anno con animazioni, giochi per bambini, spettacoli musicali e live show nelle strade e piazze della cittadina dell’Agro. Si parte domenica 30 dicembre dalle 10.30 in Piazza Umberto I con la rassegna Natale in Comune. Elfi magici circensi, giocolieri ed artisti di strada coinvolgeranno i più piccoli anche in laboratori creativi e baby dance. Lunedì 31 dicembre dalle 10 prende il via il secondo appuntamento con ViviVigilia che tanto successo di partecipazione ha già riscosso lo scorso 24 dicembre. Dall’animazione e giochi per i bambini sempre in Piazza Umberto I, a cura della Good Animation, ai diversi generi musicali per trascorrere con allegria e condivisione le ultime ore del 2018. Marcette e musica bandistica nel l tour proposto dalla band Amici di San Marzano che dalle 10,30 attraverserà Piazza Umberto I, Piazza Guerritore, Via De Pascale, Via Piave e Via Turati. Coinvolgimento puro di giovani ed appassionati per l’acustic jazz della band New Neapolitan Sound che si esibirà dalle 11 in Via Veneto. Rap e trap ai massimi livelli con il liveshow dei The PeppolatteExperience che animerà Piazza Amendola dalle 12,30. Spazio alla tradizione popolare con le tammorre, dalle 12 in Piazza Mazzini a cura de Le Ninfe della Tammorra. “Festeggiamo insieme il nuovo anno che sta arrivando coinvolgendo le famiglie e i nostri visitatori e dando ampio spazio a tutti i generi musicali per una partecipazione delle diverse generazioni della nostra Comunità – dichiara il Sindaco Cosimo Annunziata – E’ in linea con i nostri obiettivi di inclusione sociale e continueremo in questa direzione per consentire piena condivisione alle attività dell’Amministrazione Comunale”. VIVI NATALE II EDIZIONE è un evento cofinanziato dal POC Campania 2014-2020 - Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” - Assessorato al turismo della Regione Campania- seguici su facebook ViviNatale- San Marzano Sul Sarno