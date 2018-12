Koulibaly:  diecimila maschere per i tifosi allo stadio

I tifosi del San Paolo sono pronti a una nuova manifestazione di solidarietà al fianco di Kalidou Koulibaly, dopo i cori razzisti di Milano. Prima del match contro il Bologna saranno infatti distribuite all'esterno dello stadio circa 10.000 maschere con il volto del difensore, come già avvenuto nel 2016, dopo un'analoga aggressione verbale a sfondo razzista nei suoi confronti da parte dei tifosi della Lazio. All'iniziativa non dovrebbero però partecipare le curve, che condividono il lutto degli ultras per Daniele Belardinelli.