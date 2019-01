Roccapiemonte. "Eco Museo Rocca", continuano gli appuntamenti natalizi

Programma eventi natalizi a Roccapiemonte. Continua il cartellone Eco museo rocca, questi i prossimi appuntamenti del cartellone delle feste “Natale al Centro” inserito nell’ambito del progetto “Eco Museo Rocca”. Il giorno 5 gennaio alle ore 11:00, presso il Centro Sociale, “Sfilata delle Befane” in collaborazione con Equestrian Le Tufare. Dalle ore 18:00 “Aspettando la Befana” con la Pro Loco; il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio,in Piazza Zanardelli dalle ore 9:30 “La Befana in Moto” con la collaborazione di Nuceria Bikers; l'11 gennaio: spettacolo teatrale “Natale nel Mondo” a cura dell’Associazione Segnali di Vita con la partecipazione straordinaria del maestro Espedito De Marino, al Centro Sociale dalle ore 20:00; il 12 gennaio: dalle ore 20:00 e sempre al Centro Sociale in via Fratellanza “Nati per la Musica”, rassegna musicale per giovani artisti organizzata dall’Associazione Fedora.