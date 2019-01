Scafati. "Scuola e territorio: iniziative e progetti": l'iniziativa alla Tommaso Anardi

Nell’ottica di una scuola proiettata verso il territorio, il 22 gennaio, alle ore 16.30, presso l’Atelier Creativo della Direzione Didattica Statale "Scafati 1"- unitamente all'Istituto Comprensivo T. Anardi con il Dirigente Scolastico, prof. Guglielmo Formisano- si è tenuta la conferenza stampa sul tema “Scuola e Territorio: iniziative e progetti”, in merito alle attivita' che si intendono promuovere sul territorio. Ravvisando la forte valenza formativa e didattica del curricolo verticale e delle strategie ad esso sottese, le due Istituzioni hanno avviato da tempo una proficua collaborazione, coinvolgendo tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado, senza mai dimenticare la significativa azione di un curricolo orizzontale in cui la scuola, la famiglia e il territorio tutto, interagiscono in modo concreto e fattivo. Durante l’incontro, moderato dal giornalista Prof. Giovanni Savarese, oltre alle indicazioni delle iniziative messe in atto, ovvero per la Direzione Didattica Statale Scafati 1, questi i progetti:

• prevenzione della salute con protocollo d’Intesa con il Rotary e l’Università degli Studi di Napoli;

• sperimentazione sull’Autismo con protocollo d’Intesa con l’Università degli Studi di Salerno;

• prevenzione del rischio in collaborazione con Protezione Civile, INGV di Napoli, Ministero Pubblica Istruzione con progetto Ministeriale “Edurisk”;

• impegno verso il territorio con attività di Service Learning, come quella già messa in atto prima delle festività natalizie, che ha visto sfilare gli alunni del Circolo dalla scuola alla Piazza Vittorio Veneto, dopo aver piantumato “l’albero della Pace”, con candele simboliche a voler essere testimoni di Pace e di nuova luce per la comunità.

I progetti dell’istituto Comprensivo Anardi, anch’essi rivolti al territorio e alle famiglie, hanno visto la realizzazione di una Biblioteca d’Istituto, con funzione anche di Cineforum dove i giovani studenti possono confrontarsi tra di loro su tematiche, sociali e culturali e le votazioni di un Consiglio Comunale dei ragazzi, dove questi ultimi potranno fare esperienza vera di vita sociale e di risoluzioni di problematiche esistenti sul territorio. “La scuola non deve essere vista come qualcosa che ha solo il compito di istruire le giovani menti, ma bensì di formarle, di abituarle ad un pensiero critico, che rileva le problematiche esistenti e ne propone anche le possibili soluzioni. Il nostro Atelier creativo, i nostri spazi scolastici, così come la bellissima Biblioteca realizzata dal collega Formisano, devono diventare spazi vivi, non solo per gli alunni, ma anche per le loro famiglie, al fine di poter attuare un cambiamento culturale sinergico volto al miglioramento del territorio, delle sue criticità, di una comunità tutta in continua evoluzione. Il Cambiamento è alla base della nostra quotidianità e non possiamo non coglierlo e come Istituzione non interessare di esso anche le famiglie.” – afferma la dirigente Maria d’Esposito. Ed è proprio la famiglia il fulcro intorno al quale l’incontro ruota e si svolge, grazie anche al prezioso intervento del prof. Giovanni Savarese che ha spiegato: “Spesso le famiglie vedono la scuola solo in termini di convenienza di frequenza, perché vicino casa, e non avvertono la necessità di fare invece scelte più oculate per ravvisare quale tipo di scuola desiderano per i loro figlioli". "Nel momento delle iscrizioni si inizia una sorta di contest tra scuole finalizzato all’incremento del numero degli iscritti, senza optare per soluzioni sinergiche, quali le reti di scopo o protocolli di intesa, come nel caso mio e della collega d’Esposito, per offrire una scuola efficiente e culturalmente al passo con i tempi.” – afferma il dirigente Formisano. Il dibattito ha assunto la connotazione di Tavola Rotonda, ovvero di un tavolo di concertazione, grazie all’attenta e sensibile partecipazione degli astanti, dove confrontarsi sul futuro dei giovani, con chi vive il territorio al di fuori della scuola, ossia famiglie ed addetti alla comunicazione.

Floriana Longobardi