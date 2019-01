Misericordia di Scafati, l'inaugurazione della nuova sede: "Diventa volontario, basta poco per dare tanto"

Si terrà domenica 27 gennaio a partire alle ore 20 l'inaugurazione della nuova sede della confraternita di Misericordia di Scafati odv. Misericordia è il nome di numerose confraternite e arciconfraternite di origine cattolica dedite all'assistenza dei "bisognosi". L'evento si terrà in piazza Vittorio Veneto alla presenza del governatore della Misericordia, Angelo Romano e del vescovo di Nola sua eccellenza Monsignor Francesco Marino. L'inaugurazione della sede in piazza Vittorio Veneto inizierà alle 15:30 con il coordinamento delle Misericordie di Salerno presso la sede della Misericordia di Scafati. Alle ore 18:00 ci sarà l'accoglienza di Misericordie, associazione di volontariato ed autorità e poi alle ore 18:30 si terrà la celebrazione della santa messa nella chiesa Santa Maria delle Vergini presieduta dal vescovo di Nola sua Eccellenza Monsignor Francesco Marino ed il parroco don Giovanni De Riggi, correttore spirituale della confraternita. Alle 19:30 si terranno saluti e ringraziamenti ad autorità e membri della confraternita nazionale delle Misericordie d'Italia, mentre alle 20:00 ci sarà il taglio del nastro con la benedizione della sede nel pieno centro cittadino. Alle 20:30 si terrà un momento conviviale in modo tale da poter festeggiare l'avvio de facto della nuova Misericordia di Scafati. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare: sarà anche l'occasione, per gli interessati di proporsi come volontari. Basterà chiedere come fare presso la sede: "Basta poco per dare tanto".