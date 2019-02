"Più sud, più Italia", a Vietri sul mare la kermesse di Fratelli d'Italia

"Più Sud, più Italia": è il titolo della due giorni organizzata da Fratelli d'Italia e dall'Alleanza dei Conservatori e Riformisti europei (ACRE) a Vietri sul Mare (Salerno) sui temi del lavoro, dell'agricoltura, dello sviluppo e delle infrastrutture. La kermesse, che prende il via oggi alle ore 17.00 all'Hotel Lloyd's Baia in via Benedetto Croce, vedrà la partecipazione di esponenti politici, del territorio, delle categorie produttive e della società civile. Domani, sabato 16 febbraio, alle ore 12.00, l'intervento del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Presente anche il neo governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.