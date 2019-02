Angri. Confesercenti: arriva il riconoscimento Regionale per l'arte del pizzaiolo

“Finalmente si concretizza un importante progetto – spiega Aldo Severino Presidente vicario Confesercenti Provinciale Salerno e Presidente Confesercenti territoriale Angri –anche in provincia di Salerno chiunque aspira a diventare pizzaiolo professionista e qualificato, potrà ora farlo grazie ad Asfel, ente accreditato dalla Regione Campania,e alla nostra associazione partner dell’ente con cuiabbiamo a lungo lavorato per far sì che tutti i giovani che amano l'arte della pizza,patrimonio dell’Umanità, e sono in cerca di lavoro possano ottenere una Certificazione Regionale riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Siamo soddisfatti e entusiasti per i risultati raggiunti – sottolinea Severino - stiamo raccogliendo i frutti di un percorso iniziato da anni e volto alla valorizzazione del mestiere di pizzaiolo, un ringraziamento speciale va a Vincenzo Marino titolare dell’Asfel che da anni si impegna per formare i giovani e avviarli al mondo del lavoro con innumerevoli corsi riconosciuti dalla Regione Campania”.

Chi ha solo un diploma di terza media o un diploma di scuole superiori ma vuole trasformare la propria passione in un lavoro, chi ha bisogno di specializzarsi nella professione o chi vuole cambiare attività e diventare imprenditore di se stesso, può farlo grazie ad ASFEL SRL, vi S. Di Giacomo n. 2 84012 Sa, Ente di Formazione e Orientamento Accreditato dalla Regione Campania Cod. Ente: 01619 tel/fax 081948827email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. pagina facebook formazione e lavoro. Corso di pizzaiolo: ore corso 600. Corso di Formazione Professionale autorizzato dalla Regione Campania: n. 00336309del 18/01/2019 D.D. n. 715 del 20/06/2018. Il corso prevede 360 ore svolte con lezioni teorico-pratiche in aula e 240 ore di stage direttamente in pizzeria.

Per tutte le informazioni dettagliate è possibile contattare Confesercenti Angri al 3387665800 pagina facebook Confesercenti Angri. Il corso è aperto a tutti senza limiti di età e provenienza, i posti sono limitati.

“Il corso regionale – spiega Vincenzo Marino titolare dell’ente Asfel - a differenza di tutti gli altri, consente di esercitare la professione di pizzaiolo professionista, sia in forma dipendente nel settore della ristorazione, sia in forma autonoma aprendo direttamente un'attività in proprio, senza necessità di pregressa esperienza nel settore. Quindi non si dovrà più fare la "gavetta", senza ottenere la giusta ricompensa, ma si potrà imparare in aula e con un tirocinio direttamente in pizzeria con maestri pizzaioli riconosciuti a livello nazionale che sveleranno tutti i segreti della lavorazione della specialità culinaria che tutto il mondo ci invidia, attraverso un ricco programma, una preparazione completa sui cicli di lavorazione e trasformazione delle materie prime, classificazione degli ingredienti utilizzati, forni e metodi di cottura, norme igienico sanitarie, metodo HACCP, scienza dell'alimentazione e tanto altro ancora per trovare l'occupazione giusta sia in Italia che all'estero”.