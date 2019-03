La Presidente Nazionale Confesercenti, Patrizia De Luise, fa visita alle PMI Salernitane

Si è svolto ieri Giovedì 28 Febbraio l'attesissimo appuntamento di confronto tra le PMI Salernitane a marchio Confesercenti ed il gruppo dirigente campano della storica associazione datoriale. Ad impreziosire l'evento in un gremitissimo salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno è stata la presenza della numero uno di Confesercenti la Presidente Patrizia De Luise che ha voluto omaggiare con i fatti Salerno e provincia dedicando una giornata al dialogo ed al confronto con le realtà economiche e produttive salernitane. Prima della kermesse istituzionale la presidente, accolta dal gruppo dirigente provinciale della Confesercenti, ha voluto visitare la Sede Provinciale per un momento di convivialità con lo staff dirigenziale e con la rete di collaboratori, successivamente, dopo un veloce tour cittadino nel quale unitamente al suo staff è stata attratta piacevolmente dal lungomare cittadino, è stata la volta della degustazione delle specialità culinarie salernitane e della dieta mediterranea per le quali Salerno e Provincia sono rinomate. Ho apprezzato moltissimo l'accoglienza ricevuta questa mattina a Salerno città ha dichiarato la presidente De Luise, segno di grande cultura da parte del gruppo dirigente ma soprattutto del tessuto economico e sociale cittadino. Ritornerò volentieri per altri appuntamenti di confronto e per conoscere meglio Salerno e la sua straordinaria provincia. Ringrazio il gruppo dirigente della Confesercenti Provinciale di Salerno che si contraddistingue per una spaccata dinamicità e capacità di stare al passo con i tempi nella ricerca quotidiana della tutela delle PMI. Soddisfatto il numero uno della Confesercenti Provinciale di Salerno Raffaele Esposito, è stata, dichiara il giovane presidente, una giornata stupenda che ha visto la nostra Presidente circondata dell'affetto di centinaia di nostri imprenditori a testimonianza dell'impegno profuso a livello territoriale nonostante le difficoltà palesi del mondo dell'impresa, è questo, prosegue il presidente, lo stimolo che ci dà la forza quotidiana di essere fianco a fianco dei nostri eroi, le nostre imprese provinciali. Considerata la straordinaria capacità comunicativa della presidente De Luise, continua il presidente Esposito, le abbiamo chiesto di rafforzare una serie di iniziative innovative a supporto delle imprese storiche come la candidatura a patrimonio Unesco per le partite Iva con oltre 40 anni di continuità, perché baluardi sociali delle nostre realtà territoriali; il supporto, attraverso i partenariati universitari, per un migliore utilizzo delle opportunità derivanti dal social media marketing per fronteggiare le-commerce della GDO conservando la tradizionalità delle imprese e dei negozi che però devono aprire una finestra sulla vetrina digitale magari attraverso il progetto anche questo ambizioso dei centri commerciali naturali virtuali e digitali. Le parole della nostra presidente riempiono di gioia non soltanto la mia persona ma tutto lo staff e tutti i dirigenti provinciali e regionali della Confesercenti perché oggi possiamo dirlo siamo una grande famiglia unita. Infine è doveroso da parte mia ringraziare il mondo politico ed istituzionale presente alla kermesse, il presidente della CCIAA di Salerno Andrea Prete, Il vice presidente della CCIAA Giuseppe Gallo, l'assessore alle attività produttive della città di Salerno Dario Loffredo, il Sindaco di Cava De Tirreni Vincenzo Servalli e lOn. Piero De Luca che hanno arricchito con un saluto la giornata di confronto dedicata alle imprese. In piena sintonia con il Presidente Provinciale Esposito è il Direttore Confesercenti Pasquale Giglio il quale con grande soddisfazione evidenzia l'importanza dell'associazione Confesercenti di Salerno nel panorama associativo. La grandissima partecipazione all'iniziativa esprime il consenso che la Confesercenti Salerno ha nei confronti dei propri associati e del mondo dell'imprenditoria della piccola, micro, e media impresa del commercio turismo e servizi. Dello stesso avviso è il Presidente Vicario Provinciale Aldo Severino che ha sottolineato come l'appuntamento di ieri sia servito a dare un ulteriore slancio all associazione, affermando che dietro la Confesercenti provinciale di Salerno non c'è solo un'etichetta ma un gruppo di persone che con passione e dedizione lavorano per dare risposte concrete alle medie e piccole imprese. Infine il Presidente Interregionale Campania Molise Vincenzo Schiavo afferma che la Confesercenti Provinciale di Salerno è una bellissima realtà associativa della Campania e del Molise e pertanto con orgoglio e soddisfazione ringrazio tutto il gruppo dirigente Provinciale di Salerno per l'importante kermesse realizzata in Camera di Commercio che ha visto la partecipazione di oltre 160 imprenditori e i massimo rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo sindacale.