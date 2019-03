Pagani. Universiadi: Accardi: "Opportunita' per impianto Torre"

"Le Universiadi sono un evento di caratura internazionale ed e' bene che anche le comunita' coinvolte si avvicinino in maniera adeguata a questo tipo di eventi". Lo ha detto all'Ansa il dirigente della Paganese Calcio, Guglielmo Accardi, in merito all'evento sportivo che si svolgera' in Campania dal 3 al 14 luglio e che vedra' protagonista anche la citta' di Pagani. Lo stadio 'Marcello Torre' - che ospita le gare casalinghe della Paganese Calcio, club militante nel girone C della serie C - sara' interessato da un intervento di restyling grazie ai fondi stanziati per l'evento. Il progetto e' stato presentato nei giorni scorsi nella citta' dell'Agro Nocerino Sarnese e, tra l'altro, prevede la copertura del settore Tribuna. "Quando ci sono interventi di miglioramento degli impianti sportivi - ha proseguito Accardi - va solo dato merito. Con il calo degli spettatori bisogna fare in modo che gli impianti siano sempre piu' fruibili, comodi e funzionali. Le Universiadi sono un evento importantissimo. Penso che l'aver premiato queste zone, che dal punto di vista dell'impiantistica sportiva non sono certo all'avanguardia, rappresenti anche un invito a investire e migliorare quelle che ci sono".