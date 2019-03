San Marzano sul Sarno. Lavori Enel, giovedì interruzione sulla rete elettrica. Ecco le strade coinvolte

San Marzano sul Sarno - L'Amministrazione Comunale informa che l'Enel ha previsto l'interruzione della corrente elettrica al fine di effettuare dei lavori per giovedì 14 marzo dalle 14 alle 21. Le strade interessate sono Via Vittorio Veneto, Via Caporale Vitale, Via Sergio De Pascale, Via Piave, Piazza Umberto I, Via Capitano Oliva, Via Battisti, traversa Vittorio Veneto, Piazza Mazzini e traversa Amendola. L'interruzione riguarderà i numeri civici delle strade indicate nell'allegato prospetto. L'Amministrazione Comunale monitorerà la situazione per ridurre al minimo i disagi e resta a disposizione per eventuali richieste o necessità. È possibile contattare il Comando Polizia Locale e/o uffici comunali.