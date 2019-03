E' stata inaugurata, nella stazione di Salerno, la nuova biglietteria Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane). Al taglio del nastro hanno partecipato Paolo Colombo, presidente Busitalia, Sergio Paglicci e Antonio Barbarino, rispettivamente presidente e amministratore Delegato dell'azienda di trasporto su gomma del Gruppo FS Italiane che opera in Campania. Aperta dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18 dal lunedi' al venerdi' e il sabato dalle 8 alle 13, la biglietteria si trova nell'atrio laterale del versante sud della stazione, all'altezza del piano stradale. Facilmente riconoscibile per l'insegna che caratterizza le biglietterie Trenitalia e Busitalia anche in altre citta', vi si potranno acquistare biglietti e abbonamenti per autobus urbani ed extraurbani, biglietti aziendali ed integrati (TIC), ricevere informazioni sul servizio e stabilire un contatto diretto con gli operatori per assistenza e indicazioni sul viaggio. L'apertura della biglietteria di Salerno, e' stato spiegato, "contribuisce a rendere la stazione punto di riferimento della mobilita' cittadina, favorendo l'integrazione tra i diversi vettori del Gruppo FS Italiane per meglio rispondere alle esigenze delle persone che si spostano per studio, lavoro o turismo". Con l'apertura del nuovo punto vendita, l'Ufficio biglietti e abbonamenti di piazza Vittorio Veneto non sara' piu' operativo.