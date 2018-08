Grande esodo nel weekend, piu' traffico del 2017

E' stato un weekend di grandi partenze quello che si sta chiudendo e la giornata di ieri si e' confermata da "bollino nero". Sulle principali direttrici che portano verso le localita' di mare, in particolare le dorsali jonica, tirrenica e adriatica, si e' registrato un "sostanziale aumento dei volumi di traffico, anche superiore allo scorso anno, ma senza particolari disagi o criticita'".E' quanto fa sapere l'Anas, che gestisce oltre 26mila chilometri di strade e autostrade. Gli spostamenti di lunga e media percorrenza - numerosi anche quelli a carattere locale lungo gli itinerari di mare e di montagna - si sono registrati da nord a sud, in particolare in Lombardia e Liguria sulle strade statali 36 "del lago di Como e dello Spluga" e 20 "del Colle di Tenda", in Veneto sulla SS 309 "Romea" e 51 "Alemagna", tra Lazio e Campania sulla SS 7 Via Appia, in Puglia, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo attraversate dalla SS 16 "Adriatica", in Basilicata e Calabria, sulla SS 106 Jonica e SS 18 "Tirrena Inferiore" e infine in Sicilia sulle statali 113,114 e 115 che si snodano lungo la costa settentrionale, orientale e occidentale dell'isola. Traffico molto intenso anche sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" con flussi veicolari che hanno fatto registrare, nelle ore del bollino nero oltre 4000 veicoli l'ora e con un transito di oltre 65 mila veicoli nella sola giornata di sabato 4 agosto. Anche la giornata di oggi (in cui e' ancora in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti) ha fatto registrare traffico molto intenso e nelle ore serali la circolazione sara' caratterizzata soprattutto dai rientri dal week end. Il prossimo bollino nero per il traffico e' previsto nella giornata di sabato 11 agosto. (ANSA). FH 05-AGO-18 17:51 NNNN