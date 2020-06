"Sono stracandidato" e, dopo una breve pausa, aggiunge: "a Dio piacendo". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una diretta social della fondazione Luigi Einaudi, ribadisce che sara' in corsa per le prossime elezioni regionali. E lo fa auspicando, ancora una volta, che la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale si tenga nell'ultima settimana di luglio e non a settembre.