De Luca in visita a Nocera Inferiore: "L'impegno del Comune c'è, ora aspettiamo i risultati della Regione e degli sovracomunali

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca fa tappa a Nocera Inferiore. Ieri mattina, accompagnato dal primo cittadino di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha visitato e toccato con mano i punti più critici della città. Tra questi il ponte di via Aurelio Bosco Lucarelli, che sovrasta l’Alveo Comunale Nocerino, il canale artificiale tributario del fiume Sarno. "Nocera "è" la questione fogne. spiega Torquato - Col presidente della regione perché veda, respiri e capisca di persona come stiamo messi. L'impegno del comune c'è, ora aspettiamo i risultati dagli enti regionali quanto prima. La soddisfazione la vogliamo toccare con mano, quando vediamo realizzate le opere. Questioni che abbiamo fatto vedere di persona, quindi sentire di persona, guardare di perso al presidente della regione di come sia al centro della città non collettato, come siamo messi a Fosso imperatore e come siamo messi con i prefabbricati pesanti. Il comune ha svolto tutte le procedure che doveva svolgere quelle che erano di competenza giuridica comunale, adesso ci aspettiamo che gli enti strumentali della Regione dall' Ente Idrico, alla Gori, soggetto attuatore all'agenzia deve completare gli alloggi a Montevescovado. - continua Torquato - Il presidente faccia quello che deve fare, concretizzi gli impegni che ha assunto. La regione ha fatto il suo dovere per quanto riguarda i fondi stanziati, però sono solo voci di bilancio, finchè non si traducono in opere. Noi come comunità aspettiamo da 40 anni per i prefabbricati pesanti da 50 anni per le fognature", conclude Torquato.