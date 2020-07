Pagani. L'ex sindaco Bottone si candida sl consiglio regionale con il Psi

“Mi candido al consiglio regionale della Campania perché ritengo di avere il dovere morale di portare la mia

esperienza e le mie competenze nei banchi di una istituzione fondamentale per lo sviluppo del territorio.

La Regione è un ente indispensabile per la vita delle amministrazioni locali, è l’istituzione che dispone

interventi, finanziari e strutturali per il miglioramento socio-economico delle città” – spiega in una nota l’ex

sindaco di Pagani, esprimendo con grande lucidità le motivazioni della sua candidatura – “Dal mio canto,

sono un amministratore, fiero ed orgoglioso del lavoro svolto in ambito politico, impegnato da anni nella

risoluzione delle difficoltà dell’agro nocerino-sarnese e della provincia di Salerno; sono perfettamente a

conoscenza delle esigenze della mia terra e sono pronto a mettere in campo tutte le azioni necessarie al

risanamento e al miglioramento della stessa. Ho deciso di riporre la mia fiducia nel programma di mandato

del Partito Socialista Italiano e nella corsa alla riconferma del governatore Vincenzo De Luca”.

Chiare anche le aree di intervento che, secondo Bottone, sono necessarie da affrontare quanto prima per

lo sviluppo socio-economico della regione Campania.

“Lo sviluppo della Campania deve continuare, sulla scia degli interventi già messi in opera, e costituirsi sulle

politiche in ambito di lavoro e occupazione, riducendo al minimo la disoccupazione ed il lavoro in nero;

bisogna portare attenzione attiva alle problematiche di viabilità che caratterizzano gravemente le arterie che

coinvolgono l’agro nocerino-sarnese, così come le vie di accesso alle fasce costiere, indispensabili per lo

sviluppo culturale e turistico della nostra terra; bisogna coinvolgere la regione Campania nei progetti di

sviluppo all’avanguardia nell’ambito della mobilità regionale ed inter-regionale; è necessaria una maggiore

presenza delle forze dell’ordine sui territori, per garantire massima sicurezza per tutti i cittadini; è

indispensabile attivare interventi mirati e radicali per la lotta agli sprechi in ambito ecologico e al totale

controllo sugli scarichi abusivi dei nostri beni ambientali; va rilanciato l’impegno per la salvaguardia delle

economie agricole e, conseguentemente, della salute dei cittadini; attenzione massima agli interventi per la

riqualificazione e la nascita di nuovi istituti scolastici, già martoriati dalla pandemia di coronavirus e bisogna

portare avanti l'eccellente lavoro attuato in ambito sanitario per la salvaguardia della salute pubblica”.

“E’ un lavoro notevole – conclude in maniera salda e rigorosa, Salvatore Bottone - tante sono le azioni da

portare all’attenzione di chi decide ma ho una visione chiara di tutto ciò che potrei realizzare in favore del

territorio salernitano in virtù di un futuro prospero e produttivo. L’interesse al bene della collettività è un

dovere oltre che un obiettivo da perseguire quando si è chiamati, come lo sono stato io, a ricoprire ruoli di

pubblica rappresentanza. Sono certo che in molti, con convinzione e fiducia, mi sosterranno”.