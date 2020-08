San Valentino Torio. Idea Comune: “Competenza, voglia di fare, esperienze ed amore per il nostro paese”, questo il progetto di Luminello

“In campo competenza, voglia di fare, esperienze ed amore per il nostro paese”. E’ questo il progetto “Idea Comune” messo in campo dall’ex sindaco Felice Luminello che scende in campo per la terza volta come candidato sindaco della città e dopo le prime due vittorie tenta per la terza volta di vincere contro il sindaco uscente Strianese. Alle amministrative del 20 e 21 settembre prossimo vuole provare a strappare la città al sindaco e presidente della provincia Michele Strianese. Una sfida a tre tra il sindaco uscente Michele Strianese, Valentino De Vivo e Felice Luminello. Sabato mattina nel suo nuovo comitato elettorale di piazza Amendola ha presentato ufficialmente alla stampa il suo progetto e la squadra che lo accompagnerà alle prossime amministrative. Un gruppo eterogeneo, come lui stesso lo definisce, per dare un contributo tutti insieme alla città. “Oggi c’è un bisogno nella gente, oggi si è perso questo connubio tra cittadini e istituzione. Come istituzione intendo non solo il comune, ma tutto. Noi dobbiamo avere la capacità di rimettere insieme tutto questo, deve ripartire un progetto Paese, univoco e condiviso dove il protagonista è il cittadino, capire il bisogno dei cittadini. Noi parliamo di progetti, Idea Comune nasce da tante progettualità, rappresentato da uomini e donne che si sono contraddistinti in questi anni nella nostra città”. A far parte della squadra Raffaela Zuottolo, Teresa Vastola, Massimiliano Russo, Antonella Caldiero, Alberto Giordano. Ma Idea Comune si è aperta anche ad altri movimenti politici come il Movimento Cinque Stelle e Lega. Lavoro, ripresa economica dopo l’emergenza covid e rilancio turistico, puntando sul turismo religioso con San Valentino città degli innamorati e l’infiorata di Casatori e poi l’ambiente con la bonifica del Fiume Sarno e raccolta differenziata. “Vogliamo sfruttare i finanziamenti europei puntando su un turismo intelligente per poter reperire fondi regionali e governativi. Puntiamo al riconoscimento patrimonio Unesco della città di san Valentino come ‘città dell’amore e degli innamorati’. Noi con le nostre conoscenze abbiamo rapporti istituzionali con tutti”. Le difficolta non spaventano il medico che ricorda che come con l’aiuto di Alfonso Andria, appena eletto riuscì ad evitare il disseto finanziario con un accordo con la cassa depositi e prestiti. Felice Luminello ha precisato che puntiamo “Alla chiarezza attraverso progetti propositivi venendo dall’esperienza personale, amministrativa e non solo professionale per una disponibilità h 24 a favore dei cittadini. Abbiamo idee chiare per sicurezza, edilizia scolastica ed ambiente per le quali ci sono fondi a disposizione che non riusciamo a capire perché non sono stati spesi. Noi puntiamo al potenziamento della raccolta differenziata per ridurre ulteriormente le tasse comunali. Idea Comune per andare avanti. Questo il nostro slogan e per questo chiediamo il sostegno di tutti. Autotrasporti, settore conserviero e meccanica specializzata sono le forze economiche del nostro Comune che rappresentano il fiore all’occhiello della Regione Campania che a nostro avviso devono essere sostenute adeguatamente per poter dare un futuro ai nostri figli”. Altro obiettivo di Luminello e la sua squadra è la “Rivalutazione e rinascita del centro storico con intervento finanziario per incentivare l’apertura e la ristrutturazione di attività commerciali. Creazione dell’area per lo sviluppo produttivo ovvero cosiddetta area Pip”