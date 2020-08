Angri. Progetto di riqualificazione urbana su corso Italia: ok del consiglio comunale

Il consiglio comunale di Angri da l'ok al progetto di riqualificazione urbana sostenibile dell'area Corso Italia. Un progetto atteso da tempo, approvato nell'ultima seduta di consiglio prima del voto amministrativo del prossimo 20 e 21 Settembre 2020. Il progetto da tempo al centro di polemiche, tra ricorsi e revisioni, già da prima dell'arrivo della commissione straordinaria. Agli inizi del 2019 fu lo stesso Tar, tribunale amministrativo della Campania, sezione staccata di Salerno a respingere il ricorso presentato dal Consorzio Conpat per la richiesta di annullamento della determina del 24 maggio 2018, che escludeva il Consorzio dalla procedura. Il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione a Corso Italia, all'interno dell'ex primo circolo didattico ha subito un brusco rallentamento in seguito al commissariamento del Comune voluto fortemente dai consiglieri comunali di opposizione a luglio dell'anno scorso. L'approvazione del piano punta a dare grande impulso a questa opera di riqualificazione, che prevede la realizzazione di un'area parcheggio, che ospiterà centottanta posti auto, un piccolo anfiteatro per manifestazioni all’aperto e un complesso per attività sociali.