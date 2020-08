Coronavirus, Fasano (FI): «La sottovalutazione del rischio richiama a responsabilità precise». «L’emergenza epidemiologica in Campania sta, purtroppo, raggiungendo livelli record in negativo. I dati aumentano di giorno in giorno e la nostra regione è tra le prime in Italia per numero di contagi». È quanto afferma il deputato di Forza Italia, Enzo Fasano. «Il dato è allarmante e preoccupa tutti come cittadini ma anche come rappresentanti delle istituzioni. È paradossale però che se salgono i contagi in Lombardia la colpa è di quella Regione e della sua sanità. Se, invece, salgono i contagi in Campania, come purtroppo sta avvenendo, è colpa dei cittadini irresponsabili. È evidente che qualcosa non quadra in questa narrazione. Lo segnalo all'attenzione di chi pensava che lo sceriffo con il lanciafiamme ci teneva lontano dal Covid. Siamo purtroppo penetrati in zona rischio altissima e la sottovalutazione è evidente e richiama a responsabilità precise», conclude il parlamentare azzurro Enzo Fasano.