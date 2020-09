Siano/Bracigliano. Ambulanze medicalizzate del 118 senza medico a bordo, Odierna (Lega): "Così si mette a rischio la vita delle persone"

“Ambulanza medicalizzata del 118 senza medico a bordo: così si mette in pericolo la salute dei cittadini”. A sollevare la polemica è Sebastiano Odierna, candidato al consiglio regionale della Campania con Lega Salvini. “E’ una situazione assurda quanto sta accadendo a Siano, in provincia di Salerno, dove le ambulanze medicalizzate del 118 sono senza medico a bordo, ma solo con autista e infermiere. – spiega Sebastiano Odierna - E’ una situazione inaccettabile e quello che spaventa ancor di più è il silenzio assordante di tutti, in primis delle amministrazioni comunali del Comprensorio di Siano e Bracigliano, che in questo modo coprono la fallimentare gestione del Governatore della Campania De Luca, sulla gestione della Sanità e dell’emergenza - urgenza in Campania, ed in particolare sul nostro territorio. C’è la necessità di riorganizzare il settore, - continua Odierna - anche perchè per quanto bravi e formati possano essere gli autisti soccorritori e infermieri non potranno sopperire all'assenza di medico in casi di problematiche gravi. Qui non si discute il ruolo degli infermieri che svolgono con abnegazione e professionalità il loro compito. E se infermieri e medici sono complementari, come in ogni altro settore della sanità italiana, essi non sono, e mai saranno sostituibili. In questo modo si mette solo a rischio la vita delle persone. Sono tante le segnalazioni che ogni giorno ci arrivano da questo territorio della Provincia di Salerno, ma purtroppo si continua a gestire in questo modo l’emergenza – urgenza. E’ inaccettabile che nei cittadini nasca il sospetto che chi li soccorre non abbia la preparazione necessaria”.