Angri. Riqualificazione Pala Galvani: chiesto un finanziamento da 60 mila euro

Chiesto un finanziamento da 60 mila euro per la riqualificazione del Pala Galvani. L’Assessorato allo Sport del Comune di Angri ha presentato richiesta di finanziamento alla Regione Campania per il rifacimento, ampliamento e messa in sicurezza, secondo gli attuali standard tecnici, della tribuna della struttura di proprietà pubblica del Pala Galvani. Un grande risultato soprattutto per la scuola e i ragazzi che frequenteranno la palestra nelle ore mattutine. Un ulteriore tassello al miglioramento dell’impiantistica sportiva angrese, che negli ultimi 2 anni ha avuto e sta avendo l’attenzione giusta. Il bando prevedeva la possibilità ai Comuni della Campania di accedere ad un fondo finanziato con i residui delle Universiadi 2019. Il Pala Galvani così avrà una capienza di circa 400 posti a sedere che sono conformi per l'omologazione per ospitare il campionato di Serie B di Basket. Questi lavori si aggiungono alla posa del parquet, al rifacimento dell'impianto di illuminazione a LED e all'installazione di un led wall 3x2.