San Marzano sul Sarno. Partita la rimozione rifiuti e detriti ponte Marconi alla "Ciampa di Cavallo"

Il Sindaco Carmela Zuottolo informa che sono in corso da stamattina e proseguiranno nei poteri mi giorni le operazioni di rimozione di detriti e rifiuti che ostruiscono il deflusso delle acque lungo i canali che attraversano sul territorio comunale. L’attività è svolta in collaborazione con la Protezione Civile Regionale , l’agenzia regionale Sma Campania . L’intervento nelle foto riguarda la località al confine con Angri in cui si verifica un tappo che ostruisce il passaggio delle acque, determinando l’ esondazione e i successivi allagamenti. Al fine di favorire la rimozione e il trasferimento con gli appositi mezzi e per consentire l’accesso di veicoli verso aziende agricole e di trasformazione, il Sindaco Carmela Zuottolo ha chiesto al Sindaco di Angri di procedere a rimuovere il divieto di transito che vige, con apposizione di massi lungo Via Orta Longa sulla strada provinciale 185. “Sto effettuando sopralluoghi e sto incontrando le famiglie e le imprese agricole e artigianali pesantemente colpite dalle conseguenze della grave emergenza maltempo delle scorse 48 ore - dichiara il Sindaco Carmela Zuottolo - Sto continuando inoltre ad aggiornare costantemente gli enti competenti per consentire una rapida soluzione in attesa dei provvedimenti ormai improcrastinabili in relazione ai lavori del progetto Grande Sarno e per il rischio idraulico e disinquinamento che coinvolge l’intero reticolo e bacino idrografico del nostro territorio”