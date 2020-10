Sarno. Maltempo: cominciati lavori pulizia vasche deflusso acque

Sono gia' in corso, grazie al pronto intervento della Protezione civile regionale, i lavori di pulizia e messa in sicurezza delle vasche e dei canali a Sarno, nel Salernitano, dopo gli smottamenti e gli allagamenti provocati dal maltempo dei giorni scorsi che hanno messo in seria difficolta' il territorio dell'agro nocerino sarnese e che hanno costretto 250 persone a lasciare le proprie abitazioni per due notti. Gli interventi sono finanziati dalla Regione Campania con oltre 500mila euro. Come concordato con il Centro operativo comunale e dopo i sopralluoghi dei tecnici della Protezione civile con il direttore, Italo Giulivo, e il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, sono stati avviati lavori di rimozione dei detriti e di pulizia delle strade interessate dalle colate di fango e delle vasche di laminazione, dei canali e dei valloni che erano intasati dai detriti. Intanto, in localita' Foresta del monte Saretto, interessata nelle scorse settimane da incendi, sono in corso interventi per il ripristino delle opere di ingegneria naturalistica distrutte dai roghi. Quanto alla vasca di laminazione di via San Vito, la Protezione civile regionale sottolinea che, durante il maltempo, "ha svolto efficacemente il suo ruolo evitando che migliaia di metri cubi di materiale si riversassero nel centro abitato".