Agro sarnese nocerino. Allagamenti e messa in sicurezza, Iaquinandi (Fdi): "E' la Regione a non garantire tempi certi"

Agro sarnese nocerino. Allagamenti, è la Regione a non garantire tempi certi per i finanziamenti già stanziati di lavori che riguardano la messa in sicurezza del nostro territorio – si esprime così il consigliere provinciale di Fratelli di Italia Marco Iaquinandi – in relazione alle nuove ondate di piena che hanno allagato terreni e molte aree anche urbane dell’Agro Sarnese Nocerino. A Scafati, come a San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno e Nocera Inferiore è di nuovo alta la tensione che mette in apprensione famiglie ed imprese. “Non è possibile che pur con stanziamenti già effettuati la Regione Campania, con l’ufficio Grandi Opere, che dipende dal placet politico del vicepresidente regionale Fulvio Bonavitacola, non riesca a concludere le fasi di affidamento dei lavori per consentire di spendere circa 8 milioni di euro già disponibili di un lotto per il dragaggio dell’Alveo Comune Nocerino e la sistemazione degli argini ormai crollati dalla Vasca Cicalesi a San Marzano sul Sarno. Per il controfosso destro restano le problematiche del mancato collegamento della rete fognaria che dovrebbe essere finanziato con uno stralcio dei circa 430 milioni di euro destinati al progetto Grande Sarno, mentre per il Rio Sguazzatorio attendiamo che sia rispettata la tabella di marcia dei 120 giorni dall’affidamento dei lavori che il Consorzio di Bonifica ha subappaltato ad una ditta del beneventano. Occorre un’azione decisa della Regione, unico ente competente che ha fondi messi a disposizione e non ha più scuse per i ritardi dei lavori – dichiara Iaquinandi- Vi sono centinaia di imprese e famiglie in ginocchio e che non possono più reggere agli allagamenti che distruggono colture ortovivaicole e mettano in grave difficoltà utenti e cittadini”.