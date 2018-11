Autostrade Meridionali rende noto che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, dalle ore 22:00 di lunedi' 5 alle ore 06:00 di martedi' 6 novembre, sara' chiuso il tratto compreso tra SALERNO e Cava De' Tirreni, verso Napoli, per lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a SALERNO, si potra' percorrere la viabilita' esterna e rientrare in autostrada a Cava De' Tirreni, per proseguire in direzione di Napoli.