Vivere di resilienza: “Gli occhi di Assunta: ciò che segna… insegna”, l'evento a San valentino Torio

Vivere di Resilienza: “Gli occhi di Assunta: ciò che segna… insegna”!, è il titolo dell'evento, organizzato dalla psicologa Raffaella Marciano, che si inserisce nell'ambito della "Settimana del Benessere psicologico", che come ogni anno è organizzato dall'ordine degli psicologi della Campania. L'appuntamento è per sabato 13 ottobre alle 18, presso il palazzo Formosa, in via Frigenti a San Valentino Torio. A parlare dell'evento è la psicologa Raffaella Marciano, organizzatrice dell'incontro studi e curatrice della rubrica Namastè delle testate giornalistiche online www.puntoagronews.it, www.puntostabianews.it e www.puntovesuvianinews.it.

"Quest’anno l’Ordine degli Psicologi della Campania per la Settimana del Benessere Psicologico 2018, - spiega la psicologa Marciano - ha scelto come tematica da trattare la resilienza, ovvero la capacità dell’essere umano di riuscire a fronteggiare il dolore, specialmente quello legato alla malattia, senza negarlo e avendo la forza di trasformarlo in forza per andare avanti. Queste premesse correlate alla perdita di una persona cara sono state per me la spinta giusta per ideare un momento di confronto e di aggregazione, dove la malattia possa essere considerata non solo fine, ma anche inizio, tutto questo supportato da una adeguata rete di professionisti all’interno della quale un malato possa sentirsi ancora un “essere umano” e non un mero codice a barre. Sarà un evento in cui la vita, in tutte le sue forme e nonostante tutto, sarà onorata e festeggiata!

A relazionare ci saranno esperti e professionisti di spicco della medicina e chirurgia campana, esponenti di Associazioni e Onlus dedite al supporto dei malati, e testimonianze di chi ha fatto della malattia una spinta, mai indolore, alla vita! E’solo all’interno di una rete umana che riusciremo a ridare il giusto valore alla nostra vita.

Sarà un momento di condivisione, di crescita, di vita. Vi Aspettiamo numerosi!!!"

Ecco il programma

Saluti Istituzionali

Sindaco San Valentino Torio Ing. Michele Strianese

Presidente della Provincia, Dott. Giuseppe Canfora

Presidente Ordine degli Psicologi della Campania, Dott.ssa Antonella Bozzaotra

Organizzatrice evento Dott.ssa Raffaella Marciano

Relatori

Moderatrice: Avv. Maria Laura Squitieri

Dott.ssa Francesca Colombo presidente “Nasi Rossi Clown Therapy onlus”

Dott.ssa Monica Terlizzi Psicoterapeuta – Segretari Ordine Psicologi Campania

Dottor Rosario Fede Urologo specializzato in Endoscopia Uro-Oncologica

Dott.ssa Veronica Carratù Vice-Presidente Ass. “NOI DONNE soprattutto”

Prof. Dottor Carmine Malzoni, Chirurgo specializzato in Ginecologia-Oncologica

Dott. Felice Antignani autore libro “70 pillole Azzurre”

Video intervista operatori sanitari

Testimonianze pazienti

Concerto offerto dall’Associazione Kaleidoscopio

Raccolta di Beneficenza

Buffet di saluto