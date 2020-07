Nocera Inferiore. Bonus a favore delle persone con disabilità: approvata la graduatoria

Approvazione graduatoria per l’erogazione di un bonus a favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare affetti da disabilità. Con la determina n°1414 del 20/07/2020 è stata approvata la Graduatoria Provvisoria delle istanze presentate dai disabili richiedenti il Bonus residenti nei comuni afferenti all’Ambito Territoriale S01_1. L’attenzione costante dell’amministrazione Torquato verso le fasce sociali più bisognose, unitamente all’ impegno dell’assessore Antonietta Manzo, hanno permesso di portare a termine la procedura che interessa le politiche sociali del territorio. Nello specifico 659 domande risultano ammesse. Considerato l’importo del finanziamento previsto dalla Regione Campania nel D.D. 232 del 27 Aprile 2020 e l’importo standard del contributo, risultano beneficiari del contributo n. 392 soggetti collocati utilmente in graduatoria secondo i criteri previsto dall’avviso pubblico. La graduatoria è presente nell’albo pretorio del Comune di Nocera Inferiore.