Scafati. Grimaldi e il Pd chiedono la cittadinanza onoraria a Patrick Zaky

"Nessun luogo è un'isola, tantomeno le nostre città. Ogni forma di memoria e di testimonianza, ogni atto simbolico o concreto, può contribuire a cambiare il verso delle cose, a fare sì che non cali il silenzio, a sostenere le battaglie di chi chiede libertà e giustizia. - si legge nella nota di Michele Grimaldi, capogruppo democratici e progressisti, segretario PD Scafati - Per questo nel prossimo Consiglio comunale chiederemo di conferire la cittadinanza onoraria di Scafati a Patrick Zaky, studente bolognese e attivista per i diritti umani detenuto e torturato in Egitto. E proporremo di esporre fuori il Municipio della città, Medaglia d'oro alla Resistenza, uno striscione dal fondo giallo con su scritto "Verità per Giulio Regeni, Libertà per Patrick Zaky". Penso lo dobbiamo alle famiglie e agli amici e alle amiche di Patrick e di Giulio. E alla moltitudine di ragazzi e di ragazze che qui e altrove hanno deciso di donare un pezzo della propria vita agli altri: all'impegno, alla ricerca, alla militanza, al volontariato. Una moltitudine di ragazze e di ragazzi che non si sono rassegnati e non si rassegnano a lasciare le storture di questo mondo così come le hanno trovate, e che sono esempio e speranza per tutti noi".