Scuola: Presidi Campania, 'De Luca ha ragione, in tre province 40% studenti pendolari"

"In Campania la situazione è analoga a quella del Lazio: il problema trasporti, anche se parzialmente migliorato, persiste ed è acuito dallo scaglionamento imposto dalle prefetture e dal consistente pendolarismo. In Irpinia, Benevento e provincia di Salerno il 40% degli studenti viaggia ore per andare a scuola". Lo racconta all'Adnkronos Francesco De Rosa, presidente Associazione nazionale presidi Campania comunicando di aver "chiesto una anticipazione per le quinte della didattica sincrona in presenza e distanza, dopo l'annuncio dell'Assessore per il quale le secondarie superiori non riapriranno prima del 25 gennaio. Hanno risposto - informa - che ci avrebbero pensato. Anche De Luca è molto cauto e purtroppo non posso dargli torto". "Noi dirigenti scolastici non abbiamo piena contezza della situazione perché siamo stati esclusi dai tavoli con i prefetti ma rileviamo che lo scaglionamento degli orari è difficilmente realizzabile, tanto più che il quadro è aggravato dall'aumento dei contagi. In Campania - spiega - in zone più svantaggiate come l'Irpinia e Benevento, ma anche la provincia di Salerno stretta e lunga oltre 100 km, il 40% degli studenti viaggia per andare a scuola ed è costretto ad almeno 90 minuti di spostamento per raggiungere la destinazione. Solo a Napoli e Caserta la situazione è un po' meno complessa".