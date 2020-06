Perché il noleggio a lungo termine sta rivoluzionando il mercato dell’auto usata?

Secondo l’osservatorio di Autoscout24 dal 2017 abbiamo assistito ad una forte crescita del mercato delle auto usate in Italia. Il trend ha interessato più superficialmente la compravendita e ha visto un grande exploit delle formule di noleggio a lungo termine. Quali sono i cambiamenti intervenuti sul mercato? Cosa è successo negli ultimi anni riguardo il mercato del car renting? Il primo dato interessante riguarda i modelli maggiormente selezionati e richiesti dalle persone per cui il noleggio lungo termine Audi; Ford e Volkswagen sembra essere quello di maggior successo. A seguire troviamo tutto il mondo delle city car che hanno interessato per lo più le richieste di noleggio da parte di cittadini privati. Procediamo con ordine e vediamo come e perché il noleggio a lungo termine abbia colpito e interessato un sempre maggior numero di persone in Italia.

La crescita del mercato del noleggio

Le analisi prese in oggetto per questo approfondimento hanno dimostrato che parallelamente all’aumento delle vendite di usato, con una crescita minima ma costante di anno in anno, si sia verificata una crescita esponenziale del mercato del noleggio a lungo termine. I numeri sulla compravendita dell’usato sono sempre positivi ma segnalano una crescita di circa tre punti percentuali all’anno. Inoltre le persone si approcciano all’acquisto dell’usato, così come alla vendita, solo quando queste diventano una reale necessità. Troviamo riscontro in questa eventualità nel fatto che la maggior parte delle auto usate vendute abbia un’età media che si attesta tra i sette ed i nove anni. Il noleggio a lungo termine, invece, riscontra crescite di oltre dieci punti percentuali ogni anno ed è diventata l’alternativa più conveniente all’acquisto di una nuova vettura. Questo cambiamento del comportamento d’acquisto delle persone si verifica sia per aziende e professionisti che per privati senza partita IVA. La formula del noleggio a lungo termine, quindi, risulta essere tra le più apprezzate perché è flessibile, pratica e conveniente dal punto di vista finanziario.

I vantaggi più apprezzati

Ciò che le persone apprezzano maggiormente del noleggio a lungo termine è la capacità senza rivali di adattarsi alle esigenze degli utenti, con particolare attenzione per quelli privati. Questo ha dimostrato che con i cambiamenti intervenuti sul mercato, inclusi quelli della digitalizzazione delle piattaforme di vendita, il mercato del noleggio a lungo termine abbia saputo rispondere meglio alle esigenze di mobilità delle persone offrendo soluzioni economiche e pratiche per una gestione più diluita e personalizzata della loro liquidità. Difatti basta una veloce ricerca sul web per avere subito a portata di mano le formule migliori di noleggio a lungo termine che prevedono anche contratti a zero anticipo e rate mensili piuttosto convenienti.

Flessibilità e convenienza a portata di click

Privati, aziende e liberi professionisti sono sempre più alla ricerca di soluzioni flessibili dal punto di vista dei pagamenti e alla miglior qualità di servizio possibile. È per questo che il mercato del noleggio a lungo termine ha saputo creare un’offerta intrigante rispettando le aspettative di costo e qualità delle persone. Il tutto, ovviamente, è avvenuto grazie alla capacità di sfruttare le risorse digitali per arrivare ad un sempre maggior numero di persone con chiarezza informativa, rapidità di assistenza e trasparenza. Siamo certi, quindi, che il futuro dell’auto usata punta tutto sui meccanismi di sharing economy per cui le auto noleggiate a lungo termine rivestiranno un ruolo indiscusso da protagoniste.