Pagani. Parte lo screening per il personale scolastico

Si svolgerà nei prossimi giorni lo screening sul personale scolastico, docente e non docente, nel comune di Pagani. A seguito dell’annuncio del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, della volontà di effettuare test antigienici per i lavoratori del mondo della scuola, l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Pagani, Maria Stella Longobucco, si è adoperata perché al più presto in sinergia con l’Asl si potessero eseguire i controlli, al fine di assicurare una maggiore tranquillità per il ritorno tra i banchi di scuola. Come da notizie fornite dal dottor Domenico Lombardi, referente Asl SA1, sarà il presidio Usca di Pagani ad occuparsi dello screening, dopo aver ricevuto nella giornata di oggi gli elenchi di tutto il personale scolastico degli istituti cittadini.