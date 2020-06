De Luca, resta il limite alle 22 per vendita alcolici da asporto

"Ormai e' stato aperto quasi tutto, il governo nazionale mantiene riserve per discoteche e fiere e ci atterremo a queste decisioni. Noi abbiamo riaperto tutto per il resto. Sapete meglio di me che i livelli di controllo sono quello che sono in Italia. Non c'e' bisogno che ve lo dica io che in tante situazioni i controlli sono pari a zero". Lo ha detto in una diretta social il governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Per quanto riguarda la movida, manteniamo il limite delle 22 per la vendita degli alcolici da asporto, cerchiamo di essere responsabili. Le attivita' economiche della movida sono state aperte ma con prudenza e civilta'. Non vorrei avere nei prossimi mesi quello che avevamo prima dell'epidemia, cioe' l'arrivo ai pronto soccorso di Napoli e Salerno di bambini di 15 anni in coma etilico o intossicazione alcolica. Non risolveremo problemi di sottocultura ma se possiamo frenare questi fenomeni credo che abbiamo il dovere da padri di famiglia di farlo. Vi chiediamo di aiutarci".