De Luca, dal 22 giugno facoltativo uso mascherina

"Credo che da lunedì 22 giugno renderemo facoltativo l'uso della mascherina". Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. "L'uso della mascherina resterà obbligatorio nei luoghi chiusi, privi di aerazione e dove ci sono assembramenti - ha spiegato - sia chiaro, è sempre bene indossarla, è un motivo di ragionevole prudenza, e va sempre portata dietro nel caso all'esterno si creino situazioni di assembramento". Firmata l'ordinanza per sale bingo e discoteche e per gli spettacoli all'aperto