Il Comune di Atrani, adeguandosi alle direttive nazionale e della Regione Campania, ha adottato un piano anti-Covid 19 da applicare alle spiagge libere per garantire le migliori condizioni di sicurezza. L’accesso all'arenile sarà gratuito non solo per gli atranesi e assimilati (proprietari di abitazione sul territorio comunale; titolari di un contratto di locazione o comodato d'uso gratuito regolarmente registrato; gli ospiti delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale; gli "Atranesi nel mondo", ossia i nativi di Atrani o gli ex residenti ad Atrani che per motivi familiari o lavorativi hanno dovuto spostare altrove la propria residenza), ma anche per i residenti nei comuni facenti parte della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana che non hanno lido: Agerola, Scala e Tramonti.