Coronavirus, Salernitana: a contatto con positivi, Mantovani in quarantena

Il giocatore della Salernitana Valerio Mantovani, rientro nei giorni scorsi dalla Sardegna dov’è stato a contatto con persone risultate positive al Covid-19, nel rispetto del protocollo sanitario resterà in quarantena presso il proprio domicilio. Lo comunica il club campano in una nota sul proprio sito, precisando "che il calciatore non è entrato in contatto con alcun componente della squadra né dello staff".