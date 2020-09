Angri. Scuola: Ferraioli firma ordinanza, si torna in aula il 28 per i plessi impiegati come seggio elettorale

La scuola ad Angri riparte il 28 settembre: firmata l'Ordinanza dal sindaco Cosimo Ferraioli per dare inizio alle lezioni con 4 giorni di ritardo rispetto alla data scelta dalla Regione Campania per far iniziare l'anno scolastico. L'ordinanza prevede lo slittamento al 28 solo per gli istituti che sono seggio elettorale. "Pubblicata l’ordinanza contente le misure stabilite dall’Amministrazione per il ritorno a scuola e la proroga dell’apertura al 28 Settembre, esclusivamente per i plessi scolastici impiegati come seggio elettorale. - spiega Ferraioli -

Come anticipato nei giorni scorsi, abbiamo stabilito l’apertura delle scuole del Primo Ciclo di Istruzione (asilo, elementari, medie, escluse superiori) a Lunedì 28 Settembre per essere sicuri di ripartire in un clima di maggiore sicurezza per gli studenti, per le famiglie e il personale scolastico.

Preso atto delle criticità ancora presenti in tema scolastico e delle imminenti elezioni, che ricordiamo essere di tre diverse tipologie (amministrative, regionali e referendiali), ci siamo sentiti in dovere di prendere il prima possibile dei provvedimenti certi per la salvaguardia dei nostri cittadini, dai più piccoli ai più grandi.

La sicurezza e la buona organizzazione vengono prima di tutto, e siamo sicuri che questa ordinanza sia necessaria per affrontare un tema così delicato come il ritorno a scuola. Una scelta consapevole che tiene conto anche dei tempi dello spoglio elettorale e della sanificazione degli edifici.

Ricordiamo, inoltre, che i test a tappeto per il personale scolastico sono diventati obbligatori dopo decisone della Regione Campania"