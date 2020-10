Pizzerie d'Italia: Gambero Rosso, Campania regione leader con 19 attività

E' la confermata Campania, con 19 attivita', la regione con il maggiore numero di locali premiati per la proposta di pizza. A decretarlo e certificarlo e' l'ottava edizione della guida "Pizzerie d'Italia 2021" del Gambero Rosso, presentata questa mattina con una diretta Facebook. La pubblicazione, che quest'anno ha messo da parte i voti "alla luce delle tante e inevitabili difficolta'" del momento, conferma l'attribuzione degli "Spicchi", simbolo relativo al grado di eccellenza e aggiunge i simboli di asporto e delivery, "senza pero' "sfumature" di merito". La classifica per regioni vede al secondo posto la Toscana con 18, Lazio con 17, Veneto con 8, Piemonte con 7, Lombardia con 6, Sicilia con 4, Abruzzo, Sardegna, ed Emilia -Romagna con 3, Liguria, Basilicata, Marche, Friuli-Venezia Giulia e Calabria con 1. La guida, che segnala oltre 650 esercizi segnalati e ha un'appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo, registra 14 nuovi ingressi nella vetta della classifica premiati con i Tre Spicchi e 2 nuovi Tre Rotelle (simbolo premio per la pizza a taglio). A Simone Lombardi (Crosta-Milano) e Francesco Martucci (I Masanielli-Caserta) va il riconoscimento per "Maestri dell'impasto", mentre il titolo di "Pizzaiolo Emergente" va a Sabrina Bianco "Pizzeria Borgo Rosso di Sera"-San Lucido (Cosenza). Il premio per la "Pizza dolce" va a Pepe in Grani Caiazzo (Caserta),mentre il titolo per la "Pizza all'italiana" viene assegnato a Chicco-Colle Val d'Elsa (Siena). Il riconoscimento per la "Pizza al taglio" va Tellia-Torino. Infine a Villa Giovanna-Ottaviano (Napoli) va il premio "Pizza Napoletana". Da Ezio-Alano di Piave (Belluno) riceve il riconoscimento per la "Pizza degustazione".