Covid: in Campania progetto su controlli acque reflue

Un progetto sperimentale per tracciare la diffusione di Sars-CoV-2 in Campania attraverso il monitoraggio delle acque reflue, un piano di sorveglianza epidemiologica coordinato che sperimenta la possibilita' di fornire al sistema sanitario allerta precoce (early warning) sulla diffusione del virus sul territorio, in un'ottica di prevenzione sanitaria, utile per supportare decisioni relative a misure di contenimento su scala nazionale, regionale e locale. E' quanto prevede la convenzione siglata tra il consorzio interuniversitario Cugri, Centro interuniversitario di previsione e prevenzione dei grandi rischi, a cui partecipano Universita' di Napoli Federico II e Universita' di Salerno, Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e Arpa Campania. Le attivita' programmate rappresentano l'articolazione, a livello regionale, del Progetto di sorveglianza ambientale di Sars-CoV-2 nelle acque reflue in Italia (Sari), promosso e coordinato, a livello nazionale, dall'Istituto superiore di sanita', Iss, finalizzato a ottenere indicazioni sull'andamento epidemico e a fornire allerta precoce. Il punto di partenza e' la considerazione che in alcune regioni del Nord Italia sono state riscontrate tracce di Rna del Sars-CoV-2 anche in campioni di archivio prelevati prima delle notifiche dei primi casi di Covid-19 in Italia. In linea generale, il progetto Sari punta a monitorare la presenza e la diffusione del virus nella popolazione residente nei bacini afferenti ai sistemi di depurazione, a integrazione delle usuali attivita' di analisi epidemiologica basate sulla sintomatologia clinica. La presenza di tracce del virus nelle acque reflue diventa una "spia" della propagazione dei contagi sul territorio. (ANSA). 19-OTT-20